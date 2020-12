Guus gooit namens Omroep Gelderland een reddingsboei: ‘RTV Apeldoorn moet blijven’

Vliegveld­di­rec­teur Meiltje de Groot verlaat na Teuge ook Twente en landt in Eelde

11 december Meiltje de Groot vertrekt bij Twente Airport. Ze krijgt de leiding over Groningen Airport Eelde. De Groot was zeven jaar directeur op de regionale luchthaven in Twente en negen jaar directeur van Luchthaven Teuge bij Apeldoorn waar zij in juni al vertrok.