Guus uit Apeldoorn tovert idee van vader die kind verloor om tot uniek grafmonument: ‘Zijn verhaal ging door merg en been’

Militair Johan uit Emmeloord over thuismis­sie in zorghotel Apeldoorn: ‘Het is onze roeping om mensen te helpen’

11:01 Sergeant-majoor Johan (41) uit Emmeloord is een van de militairen die zijn ingezet in zorghotel Chrysant in Apeldoorn om de druk op de coronazorg te ontlasten. Een bijzondere missie die naar meer smaakt. ,,Mooi dat we iets voor het land kunnen betekenen.’’