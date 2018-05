Gwenn mag eindelijk in zeepkist de helling af

Ze moest er een jaar op wachten. Maar morgen is Gwenn Holtmüller er helemaal klaar voor. De 6-jarige doet mee aan de Skandia Zeepkistenrace in het Orderbos.

Het Zeepkistenrace Festival is terug naar een dag. Zoals de traditie wil is het morgen feest, op Hemelvaartsdag. Het publiek kan tijdens de negende editie kijken naar de zeepkisten, maar er is meer te beleven. Gwenn telt echter maar één ding: Zo snel mogelijk van die helling af.

Vorig jaar ging het gezin Holtmüller kijken. Gwenn raakte meteen enthousiast. ,,Ik wilde ook meedoen, maar dat mag pas als je zes bent. Nu is het zo ver en kan ik lekker snel naar beneden.'' Broertje Sylvan is een beetje jaloers. ,,Ik ben vier. Ik moet nog wachten.''

Winnen

Gwenn stapt mogen in een kist die ze huurt van de organisatie. ,,Die zijn lekker stevig'', zag ze vorig jaar. ,,Ik kan goed sturen. Ik heb nooit met zijwieltjes gefietst, dat lukte me meteen zonder. En in de vakantie mocht ik op papa's schoot een stukje sturen in de echte auto. Dat ging ook goed.'' Zorgen of de leerlinge van De Eloy de finish haalt zijn er dan ook allerminst. ,,Ik wil winnen, ook van de grotere kinderen. Winnen is leuk.''

Oefenen op een speelgoed auto gaat niet. Daar is Gwenn te groot voor. En ook in de trapauto past ze niet meer. ,,Daar kan ik wel opzitten en paardje spelen. Als je dan wordt geduwd lijkt het wel iets op een skelter.''

Als de race goed verloopt gaat ze volgend jaar misschien in een eigen zeepkist naar beneden. ,,Die kan ik dan samen met papa bouwen. We hebben best veel hout, dus dat moet lukken. We hebben er ook al vogelhuisjes mee gemaakt.''

Afterparty

Het Skandia Zeepkistenrace Festival duurt morgen van 11.00 tot 18.00 uur. Daarna is er onder de noemer Soap B-Night een afterparty die tot 24.00 uur duurt. Er kan dan onder meer gebarbecued worden en er is een buiten bios.