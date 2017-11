Gymnasten KDO willen aan de slag in 'drukkerij Wegener'

Internationale sportcampus

Volgens Cornelissen biedt het drukkerijgebouw ongekende mogelijkheden. ,,Voor onze trampolineselectie hebben wij vooral hoogte nodig. Die vinden we daar. Maar ook voor de turnselectie zijn de omstandigheden er prima. We willen er in eerste instantie twee hallen in gebruik nemen. Maar we zijn bovendien nu al aan het nadenken over een tweede fase, waarin we ook andere ruimtes huren, om ook ruimte te krijgen voor onze freerunners en een danszaal te kunnen inrichten.''