Haalt hij het, of niet? Dominee Adriaan (41) uit Beekbergen peddelt in één week 520 kilometer de Rijn af

Muzikale zussen uit Apeldoorn willen met liedjes het hart raken en taboe’s doorbreken

12:00 Is er in Apeldoorn een nieuw talentvol muzikaal duo geboren? Dat zou zomaar kunnen. De zussen Angelique (23) en Cheyenne (19) Bloem hebben in elk geval de smaak te pakken. Ze componeerden een nummer over seksueel misbruik - Je mag er altijd over praten - en zien een langere muzikale samenwerking wel zitten.