Haastige spoed voor avondklok leidt tot kop-staartbotsing in Apeldoorn

In theaters van over hele wereld wordt morgen­avond dezelfde voorstel­ling gespeeld. Ook in Orpheus Apeldoorn

14:25 Het is dit weekend precies een jaar geleden dat de wereld op slot ging. Ook de theaters sloten hun deuren en sindsdien zijn de planken nauwelijks nog betreden. Om stil te staan bij het theaterloze jaar en om de veerkracht van toneel te vieren, bedacht het Aurora Nova Theater in Berlijn een wereldwijde voorstelling die via een livestream te bekijken is. Zaterdag 13 maart om 20:00u start over de hele wereld dezelfde voorstelling, en het Orpheustheater in Apeldoorn doet daaraan mee.