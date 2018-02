‘Haatboek' van omstreden Turkse predikant ook in Apeldoorn en Deventer verspreid

Op sociale media wordt ontzet gereageerd op het ontvangen van de publicatie, dat ook terecht kwam in brievenbussen met een nee/nee-sticker. 'Zojuist heeft iemand dit in mijn brievenbus gegooid', meldt de uit Apeldoorn afkomstige Geronimo Matulessy‏ bij een foto van het boek op twitter. 'Geen prettig idee om op deze manier bestookt te worden met propagandamateriaal.' Sunita Biharie, lijsttrekker voor de SP in Apeldoorn spreekt van 'vette haatpropaganda' die door de brievenbussen is gedaan. 'Wat mij betreft totaal niet wenselijk, op z'n zachtst gezegd.' Wie de boeken in Apeldoorn heeft verspreid, is nog niet duidelijk.

PKK

Ook in Enschede, Hengelo, Almelo en Haaksbergen kregen mensen het boek dit weekend ongevraagd in de bus. In januari vielen maar liefst 150.000 exemplaren van het boek door brievenbussen in Nederland en België. ‘De verraderlijkheid en de wreedheid van de PKK’ staat in fel rode letters op de voorkant. Ook is een hakenkruis en een hamer en sikkel zijn zien, ter illustratie van het ultieme kwaad. De inhoud is een grote aanklacht tegen de ‘communistische, terroristische en Darwinistische’ PKK.

Kamervragen

Naar aanleiding van de boekjes hebben verschillende politieke partijen aan de bel getrokken. De VVD heeft zowel in de Tweede Kamer en de Rotterdamse gemeenteraad om opheldering gevraagd. De partij maakt zich zorgen over ‘verdere verhitting in Nederland van de stammenstrijd in het Midden-Oosten’. 'Turkse propaganda via Nederlandse brievenbus gaat helaas door', meldt VVD-kamerlid Bente Becker op twitter naar aanleiding van de nieuwe verspreiding. 'Hopelijk kan en wil minister Koolmees hier iets tegen doen.'

Omstreden schrijver