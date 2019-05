Hack treft niet de huurders van NederWoon in Apeldoorn, wel gegevens huizenzoekers op straat

De hacker kreeg toegang tot gegevens die door woningzoekenden zijn ingevuld of geüpload over de periode 2017 tot en met 2019, de indringer kon daar ongemerkt in rondneuzen. Hij had onder meer toegang tot de namen, adressen, telefoonnummers ID-bewijzen en werkgeversverklaringen van mogelijk duizenden woningzoekenden bij NederWoon.

De gegevens van de huurders zijn echter niet gehacket en om die reden is deze groep ook niet apart geïnformeerd, laat Inge Visser van NederWoon weten. De ongerustheid onder deze mensen is evenwel groot, blijkt uit de vele reacties die de Stentor heeft binnengekregen. Bezorgde huurders vragen zich af wat zij nu moeten doen. ,,De mensen kunnen bellen met ons en hun zorgen delen. Er zit een speciaal team klaar om alle vragen van woningzoekenden én huurders te beantwoorden over de hack. De getroffen woningzoekenden zijn allemaal via e-mail geïnformeerd. Bovendien hebben we hen tips gegeven over wat ze eventueel kunnen doen.’’ Welke tips dat zijn, wil Visser niet zeggen. ,,In overleg met de politie, is afgesproken dat we daarover niets zeggen.’’

Quote De mensen kunnen bellen met ons en hun zorgen delen. Er zit een speciaal team klaar. Inge Visser, woordvoerder NederWoon

Identiteitsfraude

De verhuurmakelaar waarschuwt de getroffen personen in elk geval voor phishingmails, waarmee kwaadwillenden uit naam van NederWoon mogelijk proberen om financiële gegevens afhandig te maken. Ook maken de gelekte persoonsgegevens identiteitsfraude mogelijk. Criminelen kopen bijvoorbeeld op naam van iemand anders spullen zonder te betalen.

Misbruik

De hack wordt door de politie onderzocht om een beter beeld te krijgen van de schade. Wat de hacker na de toegang tot de gegevens heeft gedaan is niet duidelijk. Er zijn nog geen signalen van misbruik van gegevens ontvangen bij de NederWoon, volgens Inge Visser. ,,We vinden het heel vervelend voor onze huurders. We onderzoeken de hack verder met experts.’’ NederWoon heeft inmiddels een nieuwe server opgezet en aanvullende technische maatregelen genomen om de gegevens extra te beveiligen. Er zijn excuses gemaakt aan de betrokken personen.

NederWoon uit Apeldoorn is een organisatie met meer dan 25.000 huurwoningen. Om hoeveel gedupeerden het gaat, zegt Visser niet te kunnen zeggen. De website was vrijdagmorgen vanwege overbelasting enige tijd onbereikbaar. Het is voor het eerst dat de verhuurmakelaar door een hack is getroffen.