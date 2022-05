Hacker legt groot datalek bloot bij gemeente Apeldoorn: inloggegevens duizenden personen op straat

Zelf met de pet rond voor een nieuwe speeltuin, deze Klarenbe­kers lukt het: ‘Ging niet makkelijk’

Een nieuwbouwwijk vol jonge kinderen die daar niet buitenspelen, omdat de speeltoestellen zijn afgekeurd. Dat vonden omwonenden van de Grote Wetering in Klarenbeek niet kunnen. Ze namen daarom zelf het heft in handen om te komen tot een nieuwe luxe speeltuin. Makkelijk ging dat niet; de komst ervan had nogal wat voeten in aarde.

15 mei