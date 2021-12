Had Apeldoorn ook in de 14e eeuw al een belastingkantoor? Of was het toch een kasteel?

Een bakstenen gebouw met daaromheen een dubbele gracht en een (ophaal)brug. Al in 1992 is duidelijk dat waar nu bedrijventerrein Apeldoorn-Noord is, ooit een ‘vrij zeldzaam’ gebouw heeft gestaan. Archeologische onderzoeken volgen. Er komt ijzeren hang- en sluitwerk en aardewerk uit de 14e eeuw uit de grond. Het wordt allemaal netjes gedocumenteerd, maar daar blijft het ook zo’n beetje bij. In de jaren die volgen groeit in dit gebied het bedrijvenpark. De vraag wat hier heeft gestaan, blijft open.