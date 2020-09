Half jaar geëist tegen Apeldoorner voor misbruik in strenggelovig gezin: ‘Drie broertjes en een zusje misbruiken, dat vergeet je niet’

Honderden goudvissen in Veluwse vennen bedreigen libellen en kikkers: ‘Stop met dumpen!’

31 augustus Honderden goudvissen in Veluwse vennen zijn een bedreiging voor dieren die zich voortplanten in de vennen, zoals libellen en kikkers. Staatsbosbeheer haalde 300 van de vissen, die normaal gesproken bij mensen thuis in een aquarium zwemmen, vrijdag uit Salamandergat en Watergraafsmeertje. Boswachter Rick de Ruiter is duidelijk: ,,Dump geen goudvissen in onze vennen!’’