Half slaperig ziet Tanuja dat zij slachtoffer is van dubbele autobrand in Apeldoorn: ‘Ik zakte in elkaar’

De locatie: een vrij afgelegen parkeerplaats achter winkelcentrum Hart van Zuid. Op deze plek aan de Adelaarslaan gingen vannacht rond half vier twee auto's in vlammen op. De brandweer was bijna een half uur bezig om het vuur onder controle te krijgen. Vermoedelijk gaat het om brandstichting, weet Chotkan. In de regio Apeldoorn, en Gelderland in het algemeen, zijn een recordaantal auto's in brand gestoken.