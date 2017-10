Halloween vetpot voor attractieparken: 'Je hebt zo 20.000 bezoekers'

Fright Nights

Eén van de bekendste activiteiten rond Halloween zijn de Halloween Fright Nights in Walibi Holland. In Biddinghuizen jagen clowns, zombies en andere monsters de bezoekers al jaren de stuipen op het lijf. Het wordt dit jaar de zeventiende editie. Niet alleen de enge figuren, maar ook de inkomsten stromen deze enge dagen het attractiepark binnen. ,,Op een goede avond heb je zomaar 20.000 bezoekers'', zegt woordvoerder Tim Valkeman. ,,Het is enorm belangrijk voor ons.''

Het succes van de Fright Nights is volgens Valkeman ook te danken aan de steeds groter wordende populariteit van Halloween. ,,Het wordt in Nederland echt een ding en daardoor weten mensen ons ook steeds beter te vinden. Mensen leggen vaak ook automatisch de link tussen Halloween en onze Fright Nights.''

Het dubbele aantal bezoekers

Ook in Avonturenpark Hellendoorn pakken ze uit met een griezelig thema. Speciaal voor Halloween wordt het park omgedoopt tot Heksendoorn. Er lopen heksen rond, er staan vogelverschrikkers en het park ligt vol met pompoenen. ,,Het is een begrip in de regio geworden. Daar komen zo'n 40.000 bezoekers op af'', zegt woordvoerster Lisa Ligtenberg.

Ze noemt het de vriendelijke familievariant van Screams, een horrorevent dat afgelopen vrijdagavond werd gehouden. ,,We kregen van de oudere jeugd vragen of het wat enger kon. Vorig jaar hebben we Screams in vijf dagen verzonnen en uitgevoerd en daar kwamen toen 1500 mensen op af.'' Dit jaar verwacht ze het dubbele en daardoor ook de nodige inkomsten. ,,Het gaat dan niet alleen om de entree, maar we passen er ook onze horeca en merchandise op aan. En misschien dat we het volgend jaar wel meerdere avonden gaan doen.''

Spoken door het Kuinderbos

Quote Halloween wordt echt een ding in Nederland Tim Valkeman, Walibi Holland Een ander drukbezocht evenement tijdens Halloween is de spooktocht in het Kuinderbos op vrijdag 3 en zaterdag 4 november. ,,Het wordt dit jaar voor de zeventiende of achttiende keer gehouden'', zegt Griet Koopmans van de Kuinderse Activiteiten Stichting. Zonder veel details prijs te geven schetst Koopmans het beeld van een tocht die mensen soms niet eens af durven te maken. ,,De tocht is tussen de twee en drie kilometer en heeft 22 schrikmomenten.''

Voor die tocht tel je dan wel 45 euro neer. Volgens Koopmans is dat echter per groep, waar maximaal acht personen in mogen zitten. ,,We moeten natuurlijk ook dingen maken, kleding huren en consumptiebonnen kunnen geven aan de bijna zeventig vrijwilligers.'' Deze spooktocht is echter zo populair dat alle tachtig beschikbare kaarten al uitverkocht zijn, ondanks dat de verkoop pas afgelopen woensdag begon. Tenzij de organisatie besluit om extra kaarten beschikbaar te stellen, moeten de liefhebbers zonder kaartje dus een jaartje wachten.

Nog meer griezelen

