Hamburger smaakt nóg beter wanneer YouTube-ster Joy (17) hem serveert

video Bestuurder bus Koninklij­ke Marechaus­see gewond bij frontale botsing op kruising Apeldoorn

15:02 Een bus van de Koninklijke Marechaussee is frontaal in botsing gekomen met een vrachtwagen. Dat gebeurde op de kruising Laan van Spitsbergen en Sportlaan in Apeldoorn. De bestuurder van de bus is gewond geraakt. Hulpdiensten waren massaal aanwezig.