Hamer Apeldoorn voltooit pittige rally op groene diesel

Apeldoorn­se politiek roert zich opnieuw in zaak om uit huis gezet gezin

12:21 De SP in Apeldoorn neemt geen genoegen met de antwoorden die het college van burgemeester en wethouders eerder gaf over een huisuitzetting in Apeldoorn begin maart. Lokaal Apeldoorn stelde vragen over het gezin dat uit hun huis aan de Fortunalaan werd gezet, maar de SP vindt de antwoorden te 'afhoudend'.