Hamid komt met online platform voor nabestaanden

Hoe ging dat precies, toen je moeder overleed?

,,Mijn moeder overleed heel plotseling in 2007. Zij was analfabeet en mijn vader kon zich maar een beetje redden. Ze hadden één la met al het papierwerk. Ik ben rond gaan bellen naar instanties om van alles te regelen en toen bleek dat kort voor mij al iemand gebeld had. Ik heb acht broers en drie zussen en er was natuurlijk niemand specifiek aangewezen om dat te doen. Toen dacht ik: 'dat moet beter kunnen'. Vier jaar later overleed mijn vader. Hij was autohandelaar, had van alles op zijn naam, dus toen zaten we helemaal met de handen in het haar. Ook toen merkten we weer dat we allemaal dezelfde instanties belden.''

Hoe voelde het, dat je steeds zo druk was met al die administratie?

,,Het zijn dingen waar je helemaal niet mee bezig wilt zijn. Het doet heel wat met je. Zelf was ik net vader geworden en moest zoveel regelen. Ik had helemaal geen zin om daaraan te denken. En dan denk je alles geregeld te hebben, maar na een jaar kregen we een telefoontje over een lopend abonnement. Omdat dat niet opgezegd was, moesten we toch betalen.''

En toen bedacht je dus Naesten?

,,Precies. Met Naesten wil ik mensen de tijd geven om te rouwen. Het is een online platform waar je je administratie kunt achterlaten voor je nabestaanden. Denk aan je polissen, je verzekeringen en je abonnementen. Je wijst een vertrouwenspersoon aan die het voor jou kan opzeggen. Je hoeft niet in iemands kasten te rommelen en het scheelt gelijk veel tijd. Een van mijn broers is verbrand in zijn huis. Ik heb alles voor hem moeten regelen, maar dan moet je dus enorm zoeken, want al het papierwerk is weg. Hetzelfde geldt voor foto's; die zijn ook allemaal verbrand. En in mijn systeem kan je ook gelijk je foto's inscannen, opslaan en aangeven naar wie ze moeten gaan als jou iets overkomt.''

En hoe zit het met bijvoorbeeld wachtwoorden?

,,Die kan je er ook opzetten, maar de hele website is versleuteld; zelfs ik kan niks zien van wat jij doet. Op de site kom je door middel van een berichtje op je telefoon en daarmee kan je inloggen. Je naasten kunnen er dus niet zomaar bij. Dat kan pas als je bent overleden, er een overlijdensakte is geüpload en deze door je vertrouwenspersoon is goedgekeurd.''

En wat nou als de vertrouwenspersoon ook overlijdt?