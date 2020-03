Handen desinfecteren, mondkapje op, pas dan mag je door de deur van de coronaspoedpost in Apeldoorn

Een niet te missen groot doek hangt aan de toegangsweg tot de coronapost bij Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn. Om de pakweg vijf minuten komt er een auto aan. Aan het eind van de toegangsweg - als de coronapost zo goed als is bereikt - wordt de automobilist staande gehouden door parkeercontroleurs voorzien van een mondkapje. ,,Heeft u een verwijzing van de huisarts? Ja? Dan kunt u de auto hier parkeren”.

Het is vrijdag rond het middendaguur. Bij de deur van de coronaspoedpost staan twee mensen van het Rode Kruis. Ook hier weer de vraag of de patiënt een verwijzing van de huisarts heeft. Anders wordt hij of zij linea recta terug gestuurd. Dat is volgens voorzitter Joost Siegelaar van Huisartsen Regio Apeldoorn in de drie dagen dat de coronapost nu open is, een enkele keer gebeurd.

Razend tempo

De coronapost van de samenwerkende huisartsen in Apeldoorn en regio is sinds woensdag bij het ziekenhuis in gebruik. ,,Echt in optimale samenwerking met Gelre”, zegt Jet Hoogland, manager huisartsenzorg. ,,We hebben dit in samenwerking met Gelre in een razend tempo kunnen realiseren. Een grote logistieke operatie. Nauwelijks kinderziektes gehad”.

Volledig scherm Joost Siegelaar voor de spoedpost. Medewerkers van het Rode Kruis zorgen ervoor dat patiënten veilig naar binnen kunnen. © Kevin Hagens

Nadat bij de toegangsdeur tot de spoedpost de patiënt is gevraagd naar de verwijzing van de huisarts, moet hij of zij vervolgens de handen desinfecteren en krijgt van de medewerker van het Rode Kruis een mondkapje uitgereikt. Pas dán mag de patiënt, die één begeleider mee mag nemen die ook de handen moet wassen en een mondkapje krijgt, de coronaspoedpost in. De deur wordt voor hem of haar door een medewerker van het Rode Kruis geopend.

Toeloop valt mee

Eigenlijk valt het met de drukte nog mee, zegt Joost Siegelaar. ,,Zestig tot zeventig mensen tot dusverre op een dag. Het gros komt overdag, in de nacht zo’n tien patiënten. En dan moet ik ook zeggen dat er patiënten zijn die niet zelf kunnen komen. Waar de huisarts op bezoek moet. Dat zijn er de afgelopen dagen dagelijks circa vijftien mensen geweest. Ja, vooral ouderen”.

In de spoedtent zijn de in totaal twaalf spreekkamers voorzien van een gordijn. Je zou haast denken dat het hier kleedhokjes betreft. Artsen lopen, gehuld in beschermend schorten, handschoenen, mondkapjes en een beschermende bril, in en uit. Het is zwaar werk, weet Siegelaar. ,,De hele dag werken met een mondkapje en in die beschermende kleding, dat is echt niet makkelijk. Maar dit moet je wel doen, want zo kunnen we garanderen dat hier niemand een besmetting oploopt. Dat wil je natuurlijk ook ten alle tijden voorkomen”.

Quote We bellen de patiënt na de dag van de komst naar de coronapost op, even horen hoe het gaat. En tegen iedereen zeggen we, zodra de situatie verslech­tert, bel meteen Joost Siegelaar, Huisarts en voorzitter Huisartsen Regio Apeldoorn

De huisarts vertelt dat zo’n negentig procent van de patiënten weer gewoon naar huis kan, na het doktersbezoek. Lang niet altijd is vast te stellen of de patiënt ook daadwerkelijk aan corona lijdt, er wordt immers in de tent niet getest. ,,We bellen de patiënt een dag na de komst naar de coronapost op, even horen hoe het gaat. En tegen iedereen zeggen we, zodra de situatie verslechtert, bel meteen”.

Ernstige klachten: direct naar Spoedeisende hulp

De overgrote minderheid heeft echter dermate ernstige klachten, dat ze meteen door naar het ziekenhuis wordt gestuurd. ,,Het gaat dan om mensen die echt zuurstofbehoefte hebben. Als ze moeite hebben met ademhalen dan verwijzen we ze meteen naar een deur verder: de Spoedeisende Hulp”.

Een voorspelling over de komende weken durft de huisarts niet te doen. ,,Het mooiste zou zijn als we kunnen zeggen, goh, dit had toch allemaal niet zo groots te hoeven worden opgetuigd? We gebruiken nu slechts vier van de twaalf spreekkamers. Maar met dit virus, dat echt veel gevaarlijker is dan de normale griep, kan je maar beter té goed zijn voorbereid. En we weten nog lang niet alles over dit virus. We varen als het ware in de mist. Zoals minister-president Rutte zei, we moeten met 50 procent van de kennis 100 procent van de besluiten nemen”.