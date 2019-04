Handjevol mensen koopt op laatste moment nog een vergunning voor de Apeldoornse kleedjesmarkt

Apeldoorn­se Simone Levie schrijft boek over succesvol ondernemen: ‘Je hebt maar één ding nodig, een schop onder je kont’

26 april Ze is met recht een self made woman. Runt met een handvol medewerkers een bedrijf dat in 2018 een omzet draaide van 1,5 miljoen euro. Omdat Simone Levie, zoals ze zegt, in staat is haar dromen na te jagen. Zouden meer vrouwen moeten doen, vindt ze. Hoe dan? Daarover heeft ze het zelfhulpboek Start before you’r ready, geschreven. Voor ondernemende vrouwen. Over keuzes maken, angsten overwinnen en het najagen van je dromen. ,,Jij kunt alles bereiken wat je wil, je hebt maar één ding nodig, een schop onder je kont. En die geef ik met liefde.’’