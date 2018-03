'Handvol' kandidaat-raadsleden Apeldoorn op stembureau

IS-bruid Xaviera S. uit Apeldoorn naar modernere gevangenis

13:16 IS-bruid Xaviera S. (24) uit Apeldoorn, die in Turkije achter tralies zit, is overgebracht naar een andere gevangenis. ,,Na haar aanhouding zat ze enkele weken in Sanliurfa. Nu verblijft ze in een vrij nieuw huis van bewaring in de stad Gaziantep”, zegt haar Nederlandse advocaat Yaşar Özdemir.