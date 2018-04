Drukte beheers­baar op Koningsdag in Apeldoorn

15:18 Koningsdag in Apeldoorn verloopt tot nu toe in een gemoedelijke sfeer. Dat concludeert Simon Boon, voorzitter van Stichting Oranjefeesten Apeldoorn. ,,Er lopen mensen rond die de boel in de gaten houden, maar ik heb nog geen enkele melding gehad van een knelpunt bijvoorbeeld. Ik denk dat de drukte vergelijkbaar is met vorig jaar."