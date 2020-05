Hans en Gert mobiliseren buurt tegen bomenkap Het Loo: ‘Dit kunnen we toch niet laten gebeuren?’

Gezocht: 15 Gelderse natuurlief­heb­bers die een minibos in hun grote achtertuin willen

11:27 Ben je een klimaatactivist, dierenliefhebber of gewoon een trendsetter, woon je in Gelderland en heb je een tuin van minstens 100 vierkante meter in de aanbieding? Dan is er een Tiny Forest, oftewel een inheems minibos, op zoek naar jou. Het Instituut voor Natuureducatie (IVM) werft in Gelderland vijftien kandidaten die zo’n Tiny Forest een thuis willen geven.