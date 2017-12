Hans Klok heeft warme band met Apeldoorn

Hans Klok keert terug op heilige grond. De 48-jarige illusionist staat vanaf donderdag vier dagen lang in Theater Orpheus. In Apeldoorn, daar waar zijn carrière als 17-jarige goochelaar begon. ,,Le Magnifique aan de Arnhemseweg'', weet hij nog goed. ,,Mijn eerste betaalde klus. Zes weken lang. Drie optredens per dag van ongeveer 12 minuten.''

Laat de plaatsnaam Apeldoorn vallen en Klok barst los. ,,Wijkagent Wim Eertink goochelde als hobby. We ontmoeten elkaar tijdens een goochelaarscongres. Hij zag wat in mijn talent en vroeg of ik een keer een show wilde geven in een nachtclub bij hem in de wijk. Dat beviel zo goed dat ik uiteindelijk zes weken een show heb gegeven.''

Eigenaar wijlen Henk ten Cate dacht groots. ,,Alleen het publiek liet het wat afweten'', lacht Klok. ,,Henk deed geweldige dingen, maar had ze beter in Amsterdam kunnen doen in plaats van Apeldoorn. Het duurde niet zo lang, of de zaak bestond niet meer.''

Europese tour

Een avond in de grootste zaal van Orpheus en Klok trekt meer publiek dan destijds in zes weken. ,,We zijn in Nederland verwend met de mooie moderne theaters'', zegt Klok die na Apeldoorn met zijn Europese tour begint. ,,Dan sta ik in ijshockeyhallen en nostalgische theaters. Alles heeft zo zijn charmes.''

Eerste Kerstdag verzorgt Klok een matinee. ,,Ik ben mijn hele leven gewend om met kerst te werken. Goochelen trekt een breed publiek. De show richt zich op hele families. Ik vind het altijd wel leuk dat mensen zich op zo'n dag extra mooi aankleden. Het sfeertje heeft wel iets. En je hebt nooit dat ongemakkelijke gedoe of je bij je bij je eigen familie of je schoonfamilie aan moet schuiven.''

Glazen Huis

De kans is groot dat Klok zich morgen ook elders in Apeldoorn laat zien. Op het Marktplein staat immers het Glazen Huis. ,,Ik ben door de jaren heen een vrij frequente gast geweest'', legt de inwoner van Bloemendaal uit.

,,Nu ik zo dichtbij ben is het natuurlijk een kleine moeite om weer even langs te gaan.'' De plaatselijke horeca hoeft zich echter niet op een bezoek te verheugen. ,,Mijn show heeft een lange voorbereidingstijd. Daar zijn we iedere dag zo'n vijf uur mee bezig. Vandaar dat we onze eigen catering bij ons hebben, want het is niet praktisch om dan tussendoor buiten de deur te gaan eten.''

Vijf sterren