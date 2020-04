Haperende techniek heeft zijn charme bij online versie van Cultuur bij je Buur in Apeldoorn

Het muziekduo Kim en André trapte het evenement vanmiddag af, nadat presentatrice Marsha Regensburg vanuit haar eigen huis de twee had aangekondigd. Ze begonnen met het nummer ‘Ain’t no Sunshine’ en wisten daarmee op het piekmoment zo’n vijftig kijkers tegelijkertijd te bereiken. Meer dan tijdens een ‘normale’ editie van het evenement, want dan zitten er tijdens een optreden in bijvoorbeeld een tuin of huiskamer meestal maximaal veertig toeschouwers bij één optreden.