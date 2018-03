Harde kern in bijstand komt weer van de bank in Apeldoorn

De proef om mensen die langdurig in de bijstand zitten een zinvolle daginvulling te bieden heeft er toe geleid dat 50 Apeldoorners weer iets om handen hebben. ,,Een mooie eerste stap'', vindt wethouder Johan Kruithof. ,,We verwachten meer succes te kunnen boeken.''

Het wordt wel het 'granieten bestand' genoemd. In de gemeente Apeldoorn zijn 1.500 mensen langer dan vijf jaar afhankelijk van een uitkering. De afgelopen jaren ontstond zowel vanuit deze mensen als vanuit de overheid een bepaalde gelatenheid, constateert Kruithof. ,,Als er zolang niets gebeurt is het heel moeilijk om weer in beweging te komen. Bij ons ontbrak het geld om echt met deze mensen aan de slag te gaan, terwijl zij waren gewend aan hun situatie en geen kans of reden zagen die te veranderen.''

Het geld dat gemeenten ontvangen om bijstandsgerechtigden aan het werk te helpen, is niet voldoende. Daarom richten zij zich vaak op de 10 tot 15 procent ‘besten’, de mensen die met een beetje hulp vlot uit de bijstand uitstromen. ,,Voor de groep die al langer in de bijstand zit hebben we te weinig aandacht gehad'', erkent Kruithof. ,,Terwijl alles begint met aandacht.''

Medio 2017 startte Apeldoorn een project om voor het einde van dit jaar 500 bijstandsgerechtigden te 'activeren'. Het is bedoeling om kansarme bijstandscliënten aan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te helpen. ,,Het mooiste is natuurlijk regulier werk'', zegt Kruithof. ,,Maar vrijwilligerswerk, of een leerwerkplek, is ook een geweldig resultaat.''