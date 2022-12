Harde knal, gesneuvelde ruit en vuurwerk: explosief nachtje op woonwagenkamp Apeldoorn

Met video Nieuwe startpun­ten wandelrou­tes Woudhuis, maar ook de Campus wil profiteren

Even waren omwonenden van de wijk het Woudhuis in rep en roer omdat de startpunten van de wandelroutes in het naastgelegen bos op Landgoed Woudhuizen waren veranderd. Maar Natuurmonumenten, dat het beheer van het land doet, stelt dat ook de nieuwe routes iets moois gaan bieden. In elk geval met mooie initiatieven waar je zomaar tegenaan kan lopen. ,,We willen onszelf laten zien.”

1 december