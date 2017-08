Harde kritiek Veluwe op alternatieve vliegroutes

Luchthaven Teuge, de Cleantechregio (de Stedendriehoek) en werkgeversorganisatie VNO-NCW presenteerden vrijdag een eigen opzet voor de veelbesproken nieuwe vliegroutes van Lelystad. Zij willen daarmee het huidige scenario van de rijksoverheid van tafel krijgen. Daarin lopen er vliegroutes over onder meer luchthaven Teuge. De opstijgende vliegtuigen vanaf Lelystad zouden hier op ongeveer 1800 meter hoogte overkomen. Als dat scenario waarheid wordt, zal het vliegveld met alle bijbehorende bedrijvigheid failliet gaan, zo is de vrees. Bovendien zou er veel geluidsoverlast ontstaan.

Kritiek

Het alternatieve plan voorziet in routes die westelijker over de Veluwe gaan. Dat betekent dat Teuge, verschillende dorpen rond Apeldoorn en stiltegebieden worden ontzien. Maar een gevolg zou ook zijn dat de vliegtuigen straks over onder meer Hulshorst, Uddel en Garderen vliegen. Dat is enkele inwoners van die plaatsen in het verkeerde keelgat geschoten. Op Facebook uit Erik Kroon, inwoner van Uddel, zaterdag stevige kritiek op de lokale overheden en VNO-NCW.