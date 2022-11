Harm droomt van kruidentuin bij Apeldoorn: ‘Echte smaak haal je niet uit een zakje’

Webwinkel neemt pakket terug en geeft een knuffel­beest aan Yarly en Kelly uit Apeldoorn

Ze verwachtte een formeel ‘nee’ van de webwinkel op het verzoek om een te laat geretourneerd pakketje toch terug te nemen. Kelly Turenhout uit Apeldoorn was door ‘familieomstandigheden’ vergeten het op tijd terug te sturen, zo schreef ze aan Bol.com. In plaats van een afwijzing kreeg ze echter positief bericht én een knuffelbeest bezorgd. ,,Ik was sprakeloos.”

21 november