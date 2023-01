Harry (56) wil meer loon, maar mag budgetcoach nemen: ‘Niet mijn schuld dat alles duurder wordt’

Boer uit Teuge stopt met bedrijf en wil me­ga-zonnepark bouwen, maar stuit op weerstand: ‘Moeilijke weg’

De stikstofdiscussie, het gebrek aan een opvolger en het ‘rustiger aan willen doen’. Het zijn de redenen van melkveehouder Harry Schutte (65) om te stoppen met zijn boerderij in Teuge. In plaats daarvan wil hij onder andere een zonnepark van 25 hectare bouwen. Een plan dat voor veel opschudding zorgt in het dorp ,,In de beeldvorming is het compleet misgegaan.”

24 januari