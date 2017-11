Harry is opgelucht: hij krijgt eindelijk zijn gewilde anti-zwijnenhek

Annuleren

Toch is het kwaad voor een deel al geschied, verzucht de ondernemer uit Hoenderloo. De schade die is veroorzaakt door de wilde zwijnen is namelijk niet onopgemerkt gebleven bij zijn gasten. ,,Een aantal is een kijkje wezen nemen op 't Schinkel, heeft de kapotte velden gezien en besloot vervolgens de boeking te annuleren. Ik gok dat dit hele gebeuren - inclusief het herstellen van de grasvelden - mij tot dusver rond de 20.000 euro heeft gekost."

Schade

Overstag

Op aandringen van Uithol en de gemeente Apeldoorn heeft de provincie twee weken terug de gaten in het hek hersteld. Een tijdelijke oplossing, benadrukte de ondernemer, omdat het slechts een kwestie van tijd is voordat de varkens weer een opening maken. Uiteindelijk is de provincie Gelderland toch overstag gegaan en is besloten om het hekwerk aan de rand van Hoenderloo in z'n geheel te vervangen. Wanneer het werk precies wordt uitgevoerd, is nog onduidelijk.