Harry Voss door dolle heen met volledige openstelling Kroondomein Het Loo

Ieder jaar weer bedacht Voss een actie om zijn standpunt kenbaar te maken: Het Kroondomein is van de Nederlandse bevolking en dan heeft de bevolking ook het recht het hele jaar door van de natuur te genieten. Voss werd tijdens zijn protesten een keer aangehouden. ,,Toen ik daar in 2001 tijdens een drijfjacht prins Willem Alexander zag ben ik naar hem toe gelopen'', zegt de 66-jarige Apeldoorner. ,,Ik werd natuurlijk tegengehouden en ik moest met de politie mee. Dat vond ik helemaal niet erg, want er was veel pers bij aanwezig.''

,,Met een heel stel mensen van Kritisch Faunabeheer gingen we op fiets het bos in'', haalt Voss terug. ,,Gingen we 'boe' roepen tegen de jagers. Het is geweldig dat zaken toch in beweging zijn gekomen. Wat zal het heerlijk zijn om daar in oktober te gaan wandelen. Jagen kan in ieder geval niet langer op de grote schaal waarop dit gebeurde.''