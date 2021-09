Harry Voss euforisch na ‘zege’ op de Koning: ‘Dit is na 35 jaar strijden de kroon op mijn werk’

Koning sluit dinsdag poorten van Kroondo­mein bij Apeldoorn, an­ti-jachtlobby richt pijlen op hem: ‘In naam van Oranje, doe open dat bos!’

8 september Vanaf dinsdag tot de kerst mag je in een groot deel van het Kroondomein niet wandelen of fietsen. Koning Willem-Alexander sluit het bos bij Apeldoorn dan traditiegetrouw af om ongestoord op jacht te gaan. Jaarlijks komt de Faunabescherming er - tevergeefs - tegen in het geweer. Maar nu is er nieuwe munitie.