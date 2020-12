Hè? Dat mondkapje had net een andere kleur! Tom (22) uit Apeldoorn trekt succes van z'n zwembroeken door

video Carbid­schut­ters kunnen bijna als vanouds knallen in Apeldoorn

27 november De melkbussen mogen op oudejaarsdag knallen in Apeldoorn. Burgemeester Ton Heerts is niet van plan om carbidschieten lokaal te verbieden. Ook aanvullende maatregelen vindt hij niet nodig, in tegenstelling tot collega's in de buurt.