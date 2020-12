Hé, wat is dat nou? Tom (22) uit Apeldoorn brengt verkleurend mondkapje op de markt

Gezonde stad Apeldoorn kan nog wel wat winnen op fietsge­bied: ‘Haal paaltjes weg’

30 november Apeldoorn is wat betreft gezondheid een van de beste steden in Nederland om te wonen. Dat is althans de conclusie van een landelijk onderzoek. Fietsveiligheid is een belangrijk verbeterpunt, hoewel de onderbouwing daarvan niet volledig duidelijk is.