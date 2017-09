Hebben lopers van de Apeldoornse Vierdaagse zich nou misdragen of niet?

Een bericht op de facebookpagina van de Apeldoornse Vierdaagse rept van misdragingen van vierdaagse-deelnemers. 'Zo waren er wandelaars die weigerden aan de kant te gaan voor fietsers, staken ze hun middelvinger op en scholden ze tegen medewerkers en werd er zelfs tegen autospiegels geslagen.' Wat is er precies gebeurd? Voorzitter Joop Achterkamp reageert.

Waren de klachten alleen afkomstig van de zorginstelling Randerode?

,,Voor zover ik begrepen heb, want ik was er zelf niet bij, moesten medewerkers van Randerode naar hun werk en konden ze er niet goed door komen.''

Volgens de berichtgeving op Facebook zijn er zelfs autospiegels vernield door de wandelaars?

,,Ja, die klacht hebben wij binnengekregen maar we hebben verder niet gezien of dat daadwerkelijk is gebeurd. We moeten er natuurlijk ook geen grote hype van maken. Het zijn een paar mensen die het gedaan hebben. Eén of twee of drie, weet ik veel. Andere mensen gaan daar dan op reageren. Je hebt nooit alles zelf in de hand.''

Maar dit facebookbericht is onlangs geüpload terwijl de Vierdaagse al veel eerder plaatsvond.

,,De incidenten vonden plaats op de eerste dag van de Vierdaagse, dat ontken ik ook niet. Ik weet alleen niet wie dit op Facebook heeft geplaatst. Ik kan het me bijna niet voorstellen dat een van de bestuursleden dit heeft geplaatst want de een is op vakantie naar Canada en de ander is net terug uit Oostenrijk. Dat zijn de enige twee personen die eventueel online dat soort berichten kunnen plaatsen. Ik ga natuurlijk intern bekijken wie dat geplaatst heeft en dan nemen we maatregelen zodat dat niet opnieuw kan gebeuren.''

U weet dus überhaupt niet wie het bericht heeft geplaatst?

,,Nee, dat weet ik niet. Zelf denk ik dat iemand het heeft opgepakt en daarop gereageerd heeft. Ik ben ook geen deskundige op dat gebied.''

In het facebookbericht staat ook dat de welwillende medewerking van de grondeigenaren ten opzichte van de vierdaagse in gevaar komt door dit soort incidenten. Er wordt in meervoud gesproken maar volgens u zijn er alleen klachten vanuit Randerode geweest?

,,Het zou kunnen dat de term 'eigenaren' verkeerd is en dat 'eigenaar' had moeten zijn. Nogmaals, ik ben ook verbaasd dat iemand dat bericht heeft geplaatst.''

Het bericht heeft online wel commotie opgeleverd...

,,Dat klopt. Ik vind het ook jammer dat het op die manier moet want dat is absoluut niet de bedoeling. Die punten hebben we al geëvalueerd en daar zijn we ook nog mee bezig. Dan moet het eigenlijk niet steeds weer als het ware in de publiciteit gebracht worden.''