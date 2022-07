Heeft illegaal bedrijf in Apeldoorn haar deuren op tijd gesloten?

Sluiting geliefd bad houdt Tiny (80) uit Apeldoorn bezig, passionele zwemster gaat Sprenke­laar missen

Door weer en wind waagt Tiny Sijbesma zich naar zwembad de Sprenkelaar in Apeldoorn. Al 45 jaar lang, waarvan 33 jaar lang maar liefst zes dagen per week. Deze maand is ze 80 geworden. Maar stoppen met zwemmen? Nee hoor, daar denkt ze nog niet aan. Ook niet als straks de Sprenkelaar dicht gaat en het nieuwe zwembad aan de Vlijtseweg opent.

26 juli