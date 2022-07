Heeft illegaal bedrijf in Apeldoorn zijn deuren op tijd gesloten?

Voorster boeren halen omgekeerde vlaggen volgende week zelf weg

Boeren en sympathisanten daarvan uit de gemeente Voorst halen rond 5 augustus de vlaggen die zij her in der in de gemeente aan lantaarnpalen hebben gehangen zelf weg. Eerder deze week deed de gemeente Voorst al een verzoek aan de boeren om de vlaggen voor 1 augustus weg te halen.

29 juli