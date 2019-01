Heeft kardinaal Wim Eijk straks Apeldoorn als thuisbasis?

Kardinaal Wim Eijk die niet Utrecht, zoals nu, maar straks Apeldoorn als thuisbasis heeft? Het wordt in Utrecht genoemd als optie. Het plan om de Utrechtse rooms-katholieke Catharinakerk te sluiten, stuit op groeiende weerstand. Een petitie voor behoud van de kathedraal van Midden-Nederland is sinds begin deze week meer dan 450 keer getekend.

Vorig jaar werd bekend dat het parochiebestuur de kerk aan de Lange Nieuwstraat in de Utrechtse binnenstad wil verkopen. Het gebouw is te duur om in stand te houden. Sindsdien zijn er gesprekken met buurman Museum Catharijneconvent over een overname.

De Catharinakerk is de belangrijkste kerk van het bisdom Utrecht, dat zich uitstrekt tot de Achterhoek. De kerk heeft de functie van kathedraal en is de zetel van kardinaal Wim Eijk. Hij staat aan het hoofd de katholieke kerk in Nederland.

Sinds het voornemen van de verkoop bleef het relatief stil in de Utrechtse katholieke gemeenschap. Sinds maandag is er een online petitie die oproept de Catharinakerk te behouden voor het bisdom. De initiatiefnemers zijn een groep actieve parochianen van de kerk.

Lamgeslagen

Ze waren in eerste instantie lamgeslagen door het plan voor verkoop, vertelt een woordvoerder. De petitie roept het parochiebestuur om ‘de Catharinakathedraal ten minste als binnenstadskerk te behouden en er geen museum van te maken’.

Het verzoek is geenszins bedoeld als confrontatie, zegt de woordvoerder. ,,We horen graag wat we kunnen doen om de kathedraal te behouden. Er is begrip dat er financiële tekorten zijn, maar hoe kunnen we creatiever worden om geld bij elkaar te krijgen?’’

Visie

Het Utrechtse parochiebestuur heeft enkele weken geleden een visie op de toekomst van de kerkgebouwen in de stad gepubliceerd. Een flink aantal kerken is of wordt verkocht om de financiële tekorten op te lossen. Reden is het fors teruglopende kerkbezoek, terwijl het in bedrijf houden van kerken prijzig is.

In het document wordt het voornemen van de verkoop van de Catherinakerk bevestigd. De kathedraalfunctie zou mogelijk kunnen worden overgenomen door de Augustinuskerk in de binnenstad, de Sint Aloysiuskerk bij het Wilhelminapark of door een kerk in Apeldoorn.

Een woordvoerder van het bisdom noemt in een reactie de verhuizing naar Apeldoorn ‘niet een reëel scenario, maar een vrijblijvende suggestie van het parochiebestuur’. ,,In de bisdomstaf is nooit gesproken over verhuizing van de kathedraal naar Apeldoorn. Wat het bisdom betreft, ligt het voor de hand dat de kathedrale functie in Utrecht blijft.’’

Verrassing

De ‘optie Apeldoorn’ vanuit het Utrechtse kwam voor de Apeldoornse Emmaüsparochie als een grote verrassing. ,,Dit is volledig buiten ons om gegaan’’, laat diaken Ronald Dashorst weten. ,,Het kwam voor ons uit het niets. Zolang er nog niets is bevestigd of de suggestie serieus is, is het voor ons lastig te zeggen wat dit voor Apeldoorn gaat betekenen.’’