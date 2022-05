Heeft Oost-Nederland last van de supercell? ‘We krijgen het toetje van gisteren’

In een groot deel van Nederland is de zon nog volop aanwezig. Maar in de loop van de dag volgt er vanuit het zuidwesten veel regen en mogelijk onweer. In Limburg en Brabant is er zelfs kans op een ‘supercell’. Ook Oost-Nederland krijgt te maken met zwaardere weersomstandigheden, maar weerman Mark Wolvenne denkt dat het met een sisser afloopt. ,,Gisteren was het veel broeieriger.”

Van 12.00 tot 13.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur is voor Limburg code geel van kracht. Ook voor Gelderland en Noord-Brabant geldt, zoals eerder al aangegeven door het KNMI, code geel van 12.00 tot 17.00 uur vanwege de onweersbuien. ,,Tref maatregelen om schade of letsel te voorkomen. Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen”, adviseert het instituut.

De regionale weerman Mark Wolvenne uit Twello denkt dat het meevalt. ,,Alle puzzelstukjes moeten op hun plek vallen om extreem weer te krijgen, zoals de supercellen en tornado’s in Amerika. Gisteren was het veel broeieriger, dus ik denk dat we vandaag een toetje krijgen en gisteren het hoogtepunt gehad hebben.”

Buien trekken over Apeldoorn, Voorst en Zutphen

Naar zijn idee was de luchtvochtigheidsgraad gisteren veel hoger, waardoor een storm zich eerder kan ontwikkelen. ,,Ik praat puur op gevoel, maar de lucht is veel droger en frisser. Ik volg de ontwikkelingen al sinds vanmorgen en de buien komen nu vanuit Parijs onze richting uit. Deze zullen over Nijmegen, Arnhem, Zutphen, Apeldoorn en Voorst trekken.” Hij verwacht dat Oost-Nederland vooral te maken krijgt met onweersbuien. ,,Het zal me niet verbazen als op sommige plekken meer dan 34 millimeter regen gaat vallen.”

Door de koude lucht uit onweersbuien kunnen er volgens Wolvenne ook valwinden ontstaan. ,,Deze valwinden kunnen takken van de bomen rukken. Maar dan moet het wel echt heftig worden. Zoals het er nu naar uit ziet, trekken de meest heftige buien richting Duitsland.”

Windstoten tot 120 kilometer per uur

De windstoten in Limburg en Oost-Brabant kunnen vrijdag een snelheid van 100 tot 120 kilometer per uur bereiken. ,,De hagel kan 2 tot 4 centimeter groot zijn”, aldus weerman Jeroen Elferink van Weerplaza. ,,Ook regent het veel, tientallen millimeters. En er is sprake van veel onweer.” De supercell raast door Limburg en Oost-Brabant. ,,Lokaal kan er sprake zijn van noodweer en vliegende dakpannen, maar waar dat precies is, is nog niet te zeggen.”

Poll Code geel, code oranje: laten we stoppen met die weerwaarschuwingen Eens, het zorgt voor onnodige onrust

Oneens, uitstekend om gewaarschuwd te worden voor overlast en gevaarlijke situaties

Geef alleen code rood af als het echt gevaarlijk wordt

Ik twijfel Code geel, code oranje: laten we stoppen met die weerwaarschuwingen Eens, het zorgt voor onnodige onrust (21%)

Oneens, uitstekend om gewaarschuwd te worden voor overlast en gevaarlijke situaties (51%)

Geef alleen code rood af als het echt gevaarlijk wordt (26%)

Ik twijfel (1%)

Een supercell is een zware onweersbui met daarin een roterende opwaartse luchtstroom. Het is het zwaarste kaliber onweersbuien dat op de aarde voorkomt. Een supercell kan enorme hoeveelheden neerslag, grote hagelstenen, zeer zware windstoten en tornado’s veroorzaken.

Elferink raadt mensen in Limburg en Oost-Brabant aan hun tuinmeubelen goed vast te zetten. ,,Klap parasols in, zet trampolines vast. Alles wat te verschuiven is door de wind: haal het naar binnen.”

Code oranje

Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor het zuiden van Limburg. Het weerinstituut waarschuwt voor zeer zware windstoten, hagel en zware regenval tussen 13.00 en 16.00 uur. Rijkswaterstaat waarschuwt dat het verkeer veel last kan hebben van hagel, windstoten en zware regenval.

Ontstaan supercell

Een supercell kan ontstaan in een atmosfeer die aan een aantal specifieke voorwaarden voldoet. Zo moet er voldoende warmte en vocht in de lucht hangen. De temperatuur van de lucht moet op grote hoogte veel kouder zijn dan dicht bij het aardoppervlak. Ook moet het hogerop in de atmosfeer flink harder waaien dan nabij het aardoppervlak.

Een lagedrukgebied vanuit Frankrijk nadert Nederland en komt binnen via Limburg. ,,Vanmiddag warmt het op in Limburg, waar het 24 tot 25 graden kan worden. Op die temperatuur reageert dat lagedrukgebied en dat kan een supercell veroorzaken”, aldus Elferink. ,,De buien trekken door naar Duitsland. Daar is de kans op heftiger weer nog groter.”

De rest van Nederland

In de rest van Nederland wordt geen dergelijk zwaar weer verwacht. ,,Daar is er vooral veel sprake van regen.” Het wordt 18 graden aan zee en landinwaarts kan het kwik tot 26 graden stijgen. Zaterdag zijn er zonnige perioden met alleen ‘s ochtends in het noorden nog wat lichte regen. Bij een matige wind wordt het 17 tot 21 graden.

