Heeft overleden Dennis wel de juiste hulp gehad? GGNet mag het zelf onderzoeken

Apeldoor­ner weet niets meer van misbruik in strenggelo­vig gezin: ‘Dat kan niet. Het is gebeurd!’

4 september Tegen een 44-jarige man uit Apeldoorn is vandaag een gevangenisstraf van een half jaar geëist voor het misbruiken van zijn broertjes. Dat gebeurde 25 jaar geleden in het strenggelovige gezin in Ede. De Apeldoorner ontkent. Hij zegt zich er niets van te herinneren en beticht ze van leugens.