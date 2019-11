Heel archeologisch Nederland duikt op in Apeldoorn

Het is voor het eerst dat het congres, dat zijn 49e editie beleeft, in Apeldoorn neerstrijkt. Steden in de regio als Zwolle (in 1995 en 2015) en Deventer (in 2007) gingen Apeldoorn voor. Het is het enig algemeen wetenschappelijk archeologisch congres in Nederland dat archeologen uit alle geledingen en specialismen samen brengt. Het congres is vernoemd naar Caspar Jacob Christiaan Reuvens (1793 - 1835), de eerste hoogleraar archeologie ter wereld.