Heemgaard opent medialab in Apeldoorn

De Apeldoornse scholengemeenschap De Heemgaard opent vrijdag zijn nieuwe medialab. De gebeurt op de open dag, die van 16 tot 20 uur wordt gehouden. Oud-leerling Leon Schipper werkt daar ook aan mee, met demonstraties van de speciale 3D-viewer die hij op dit moment in de markt zet. Schipper zoekt met de Heemgaard naar mogelijkheden om zijn viewer in de lessen te gebruiken.

De Heemgaard vindt het belangrijk om de veranderingen in de samenleving bij te houden, zegt ICT-coördinator David Okkema. ,,Dat vraagt om aanpassingen in ons onderwijs waarvan we de reikwijdte niet goed kunnen overzien''. Een ding is cruciaal, denkt hij: zorgen dat de school de aansluiting niet verliest met de (virtuele) belevingswereld van de leerling en de snel veranderende beeldcultuur.

Experimenteren

Twee lokalen en het oude medialab zijn daarom samengetrokken en verbouwd tot een grote multifunctionele werkruimte. Die biedt ruimte voor experimenten, instructie en presentaties. Het vak kunstgeschiedenis wordt volgend jaar bovendien omgezet in creatieve communicatie. Alle derdejaars leerlingen gaan dat volgen. Leerlingen krijgen de mogelijkheid via 'narrowcasting' binnen de besloten setting van de school met multimedia te experimenteren. Ze moeten leren hoe ze goede en betrouwbare content herkennen en kunnen produceren. Het gaat bij dit vak vooral om de vorm: hoe is iets gemaakt, waarom is dat zo gemaakt, wat bedoelt de maker en komt de boodschap ook over?

Oud-scholier Schipper is een voorloper met dat soort ontwikkelingen en de Heemgaard volgt hem op de voet. Met zijn bedrijf Aryzon ontwikkelde Schipper een kartonnen viewer die met de aangebrachte spiegel, lens en een smartphone afbeeldingen als hologram in 3D tot leven brengt (augmented reality). In gezelschap van onder anderen prins Constantijn prees hij die vorige week in Las Vegas aan tijdens 's werelds grootste techbeurs CES. Bijzonder is dat de vinding voor een paar tientjes vergelijkbare dingen doet als de honderd keer zo dure Hololens van Microsoft.

Vlogs