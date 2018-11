Heerder ondernemer ging op gevoel achter verdacht tweetal aan tot in Apeldoorn

De twee, die niet met naam in de krant willen, hebben een autobedrijf dat de afgelopen periode herhaaldelijk met diefstal te maken kreeg. Vandaar een extra alerte blik, en die blik ving vrijdag twee figuren die over het bedrijventerrein in Heerde scharrelden. ,,We kennen iedereen die hier woont of wel eens wandelt. Dus als je nieuw bent val je snel op’’, vertelt de oudste van twee broers. Toen het verdachte duo ook nog eens sneller ging lopen na gezien te zijn, stapte de jongste broer in de auto voor een achtervolging. In Hattem raakte hij het spoor kwijt, maar daarmee was het verhaal niet voorbij.

Snel

,,Ik zat thuis op de bank’’, vertelt de oudste broer. ,,Op mijn gevoel ben ik naar Wezep gereden - en daar ben ik ze tegengekomen. Ze hadden me direct door, want ze gingen er snel weer vandoor. Best snel over de autobaan, bij Vaassen hard eraf en ook hard weer terug op de snelweg, en toen bij Apeldoorn Noord die nieuwe wijk (Zuidbroek, red.) in.’’

Voorruit

De politie, die ondertussen ingeseind was, kwam inmiddels met meerdere agenten ter plekke en zo begon de jacht door de buurt op het duo. ,,Ik heb zelf eerst gekeken of ik nog sleutels uit de vluchtauto kon halen, zodat ze niet meer weg konden. Die zaten er niet meer in, dus toen heb ik de voorruit eruit geslagen.’’

Bang

Bijzonder is dat de oudste broer naar eigen zeggen persoonlijk een van de twee verdachten ,,achter een schuurtje vandaan’’ heeft getrokken.