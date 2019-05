De jongeman uit Apeldoorn zegt dat hij door de Heetenaar is geslagen. ,,Het is nu nog een één-tegen-éénverhaal. We willen graag van getuigen horen wat er is gebeurd", zegt politiewoordvoerder Henk Kremer. Zij kunnen zich melden via telefoonnummer 0900-8844.

Het is onduidelijk of het slachtoffer gewond is geraakt en zo ja wat de aard van zijn letsel is. ,,Hij is in elk geval niet met een ambulance afgevoerd”, adus Kremer.