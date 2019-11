Heftig ongeluk op snelweg bij Apeldoorn: twee zwaargewonden

Sneller bouwen in Ugchelen door besluit van gemeente

7:53 De nieuwbouw in het centrum van Ugchelen moet niet worden vertraagd door een veelheid aan bezwaren. Dat vindt het Apeldoornse college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad is het daarmee eens. Om die reden is een besluit genomen dat alle procedures samenbrengt.