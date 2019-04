Hei & Bos groeit met natuurlijk onderwijs als kool in Hoenderloo

Oproep Wat zijn uw herinnerin­gen aan Koninginne­dag 2009 in Apeldoorn?

Het gruwelijke moment dat de zwarte Suzuki inreed op het publiek tijdens Koninginnedag 2009 in Apeldoorn staat in ieders geheugen gegrift. Omdat het 10 jaar geleden is publiceert de Stentor binnenkort een reeks artikelen over die aanslag en de gevolgen daarvan.