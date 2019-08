Heibel leidt tot einde van thuishulporganisatie in Apeldoorn: ‘Dit doet me heel veel pijn’

Twaalf thuiszorgmedewerkers van Vérian besloten in het voorjaar van 2016 als zelfstandige coöperatie aan de slag te gaan binnen de gemeente Apeldoorn. Ze waren de ellende met hun werkgever zo zat dat ze verder gingen onder de vlag van Helpgewoon, dat destijds nog in de kinderschoenen stond. Maar terwijl die organisatie in Nederland groeide naar twaalf thuiszorgcoöperaties, ging het uitgerekend hier mis.

Pijn

,,Dat het in Apeldoorn niet gelukt is, doet me heel veel pijn”, reageert Helpgewoon-oprichter Joke van der Schoor. ,,Ons concept is dat het geld eerlijk verdeeld wordt. We werken zonder directie of management, zodat het geld bij de mensen die de zorg verlenen terecht komt. Maar binnen deze groep had een aantal mensen helaas andere motieven. Zij wilden toch met leidinggevenden werken. Daardoor zijn we in conflict geraakt.”

De tweespalt leidde zelfs tot een gang naar de rechter. ,,Maar tijdens het kort geding kregen we te horen dat een bodemprocedure de juiste juridische weg is”, zegt Van der Schoor. ,,We bekijken nu of we die ook gaan starten.”

Verdriet

Intussen is de groep Apeldoornse thuishulpen - de afgelopen jaren gegroeid tot boven de 20 - als nieuwe coöperatie bij de bestaande klanten actief. Dat gebeurt onder de naam Thuiszorg Apeldoorn. ,,Een aantal cliënten voelde zich gedwongen om over te stappen”, beweert Van der Schoor. ,,Ik heb daar echt verdriet van. Maar we hebben er ook van geleerd. Als we dit type gedrag zien, zullen we voortaan eerder ingrijpen.”