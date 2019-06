Heidebrand Hoog Soeren mogelijk aangestoken, politie verhoort verdachte

Bij de brand, die aan het eind van de middag uitbrak aan de Alverschotensenweg, is een lap heide van zo’n 15 bij 20 meter verloren gegaan. De brandweer was snel ter plekke en wist te voorkomen dat er meer heide in vlammen opging, meldt Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Na een tip van een getuige is een verdachte aangehouden, laat een politiewoordvoerder desgevraagd weten. Die hield zich op in de omgeving van de heidebrand. De verdachte wordt verhoord. ,,We onderzoeken of deze persoon iets met de brand te maken heeft’’, aldus de woordvoerder.