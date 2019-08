Heidepluk mag nergens, behalve op Hoge Veluwe (alleen dit weekend)

VIDEO Onderzoek naar asfalt in ongelukken­bocht in Apeldoorn, gemeente overweegt waarschu­wings­bor­den

12:41 Een ‘stroefheidstest’ moet uitwijzen of het asfalt de oorzaak is van het grote aantal identieke ongevallen in een bocht aan de Laan van de Mensenrechten. Ook komen er mogelijk waarschuwingsborden. De gemeente onderneemt de actie naar aanleiding van artikelen in de Stentor. Op het Stadhuis was de locatie niet in beeld als ‘ongelukkenbocht’.