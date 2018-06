Heineken omarmt Veluwse Schavuyt

Geluids­over­schrij­ding bij festival Apeldoorn alleen op papier

14 juni Bij de evenementen die dit jaar zijn gehouden op het Zwitsal-terrein in Apeldoorn zijn de geluidsnormen niet overschreden. Daar leek het even wel op, maar dat is het gevolg van een tikfout, verzekerde burgemeester John Berends donderdagavond aan de gemeenteraad.