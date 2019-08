Hek komt beroerd uit: nieuw pad in Zuiderpark Apeldoorn moet stukje verlegd

Zekere voor het onzekere: schroeven in gevel Gigant Apeldoorn

26 augustus Het is nog onduidelijk waardoor zondagavond een plaat van het Huis voor Schoone Kunsten in Apeldoorn is gevallen. Het stuk gevel liet los op het moment dat er publiek in de buurt was, omdat zomerevenement Stadsoase gaande was. De gevel wordt nu op andere plekken verstevigd.